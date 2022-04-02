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Опубликовано 2 апреля 2022, 10:51

Москалькова призвала Киев соблюдать международное право по военнопленным

Об этом омбудсмен заявила во время рабочей поездки в Крым, в рамках которой оценила условия содержания военнослужащих Украины, попавших в российский плен.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении российских военнослужащих, взятых в плен в ходе "Операции Z" на Украине.

"Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины", — сказала омбудсмен в ходе рабочей поездки в Крым.

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Ранее Москалькова высоко оценила условия содержания украинских военнопленных в России. Она добавила, что обстановка в местах временного содержания строго соответствует нормам международного права. Бойцы обеспечены всем необходимым, им предоставляется вся медицинская помощь.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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