Москалькова призвала Киев соблюдать международное право по военнопленным
Об этом омбудсмен заявила во время рабочей поездки в Крым, в рамках которой оценила условия содержания военнослужащих Украины, попавших в российский плен.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении российских военнослужащих, взятых в плен в ходе "Операции Z" на Украине.
"Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины", — сказала омбудсмен в ходе рабочей поездки в Крым.
Ранее Москалькова высоко оценила условия содержания украинских военнопленных в России. Она добавила, что обстановка в местах временного содержания строго соответствует нормам международного права. Бойцы обеспечены всем необходимым, им предоставляется вся медицинская помощь.
ТАСС / Сергей Бобылев