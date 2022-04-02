Москалькова призвала Киев соблюдать международное право по военнопленным

Об этом омбудсмен заявила во время рабочей поездки в Крым, в рамках которой оценила условия содержания военнослужащих Украины, попавших в российский плен.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Киев соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении российских военнослужащих, взятых в плен в ходе "Операции Z" на Украине.

"Призываем украинскую сторону применять зеркальный подход к обеспечению прав и установленных нормами международного гуманитарного права условий содержания в отношении российских граждан, удерживаемых на территории Украины", — сказала омбудсмен в ходе рабочей поездки в Крым.