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Опубликовано 2 апреля 2022, 10:27
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Москалькова высоко оценила условия содержания украинских военнопленных в РФ

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Москалькова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Омбудсмен добавила, что обстановка в местах временного содержания строго соответствует нормам международного права. Бойцы обеспечены всем необходимым, им предоставляется вся медицинская помощь.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в ходе рабочей поездки в Крым ознакомилась с условиями содержания военнослужащих ВСУ, попавших в плен к российским военным.

"В ходе посещения мест содержания я лично убедилась, что украинские пленные, находящиеся на территории РФ, обеспечены всем необходимым. Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь", — сказала она.

Москалькова добавила, что, по словам пленных украинских военных, они встречают человеческое отношение с российской стороны. Они рассказали о наличии в местах временного проживания телевизора, мест для курения, а также о том, что у них достаточно света, не холодно и регулярно меняется постельное бельё. Омбудсмен выразила готовность пополнить для военных библиотеку силами её аппарата.

"Условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права", — заключила Москалькова.

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Ранее Кадыров опубликовал видео с признаниями украинских военнопленных из Мариуполя. На кадрах бойцы смиренно выстроились в шеренгу со связанными скотчем руками. Ролик снят в поле, а за спинами военных в гражданском виднеется грузовик с буквой Z.

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Григорий Воронцов
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