СК РФ возбудил уголовное дело после захвата ВСУ заложников в роддоме Мариуполя

Глава ведомства Бастрыкин поручил зафиксировать показания женщины, находившейся в захваченном боевиками здании, а также установить всех причастных к преступлению лиц.

Уголовное дело возбуждено по факту удержания заложников в роддоме Мариуполя. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным СК, 1 апреля военнослужащие ВСУ и добровольческие националистические батальоны прицельно обстреляли родильный дом на улице Пашковского. Внутри здания они разместили технику и тяжёлое вооружение, а также захватили не менее 100 мирных жителей в качестве заложников, среди них — беременные женщины и не менее 40 детей. Всех их согнали в подвал. Расследование открыто по статье "Захват двух и более заложников".

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил зафиксировать показания женщины, находившейся в захваченном роддоме. Она рассказала о поведении украинских военных, забирающих у рожениц еду и удерживающих их в качестве заложников. Глава СК также распорядился установить всех причастных к преступлению лиц.