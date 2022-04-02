Разгромленные ВСУ жилые районы в Марьинке сняли с коптера

На видео заметна повреждённая военная техника. Отступая, украинские националисты хаотично обстреливают жилые постройки.

Вид с высоты птичьего полёта на разгромленный солдатами ВСУ город Марьинка в Донецкой Народной Республике. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры, на которых видно, как с высоты сегодня выглядит город Марьинка в Донецкой Народной Республике.

Военнослужащие Народной милиции ДНР уже около недели борются за город с украинскими националистами. Из-за того что некоторые районы находятся под постоянным огнём ВСУ, жители Марьинки не могут покинуть бомбоубежища. На кадрах также видна разбитая военная техника украинских националистов. Отступая, они совершают хаотичные обстрелы по жилым домам и инфраструктуре.