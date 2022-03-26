ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 марта 2022, 06:03

СЦКК: Украинские силовики обстреляли за сутки два населённых пункта ЛНР

В частности, в городе Первомайске из-за действий Вооружённых сил Украины получили повреждения девять многоэтажных домов и центральная библиотека.

За сутки Вооружённые силы Украины обстреляли два населённых пункта в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по двум населённым пунктам республики", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается, что в городе Первомайск в результате обстрелов получили повреждения девять многоэтажных домов и центральная библиотека.

В ДНР сообщили об обстрелах из "Градов" с украинской стороны
В ДНР сообщили об обстрелах из "Градов" с украинской стороны

Ранее Лайф писал, что бойцы ДНР рассказали о столкновениях с ВСУ за город Марьинку. По их словам, украинские военные стреляют хаотично, тем самым стараясь нанести максимальный ущерб жилым районам.

BannerImage

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ВСУ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar