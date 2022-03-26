СЦКК: Украинские силовики обстреляли за сутки два населённых пункта ЛНР
В частности, в городе Первомайске из-за действий Вооружённых сил Украины получили повреждения девять многоэтажных домов и центральная библиотека.
За сутки Вооружённые силы Украины обстреляли два населённых пункта в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по двум населённым пунктам республики", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Отмечается, что в городе Первомайск в результате обстрелов получили повреждения девять многоэтажных домов и центральная библиотека.
Ранее Лайф писал, что бойцы ДНР рассказали о столкновениях с ВСУ за город Марьинку. По их словам, украинские военные стреляют хаотично, тем самым стараясь нанести максимальный ущерб жилым районам.
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