СЦКК: Украинские силовики обстреляли за сутки два населённых пункта ЛНР

В частности, в городе Первомайске из-за действий Вооружённых сил Украины получили повреждения девять многоэтажных домов и центральная библиотека.

За сутки Вооружённые силы Украины обстреляли два населённых пункта в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по двум населённым пунктам республики", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается, что в городе Первомайск в результате обстрелов получили повреждения девять многоэтажных домов и центральная библиотека.