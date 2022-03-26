Депутат Водолацкий: Результаты расследования биолабораторий на Украине представят в ООН
Также материалы предоставят международному трибуналу, который, по мнению парламентария, должен быть проведён в отношении властей Незалежной, разрешивших опасные опыты, а также руководства США.
Результаты расследования деятельности биолабораторий на Украине, которое проводит Следственный комитет РФ, будут представлены в ООН. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Поручение председателя СК исполняется. Там, где были массовые компактные вспышки туберкулеза, гепатита, что показывает их искусственность, работают следователи", — приводит его слова ТАСС.
Весь материал будет собран, проанализирован и представлен в ООН, а также международному трибуналу, который, по мнению парламентария, должен быть проведён в отношении руководства Незалежной, разрешившего проводить опасные опыты на своих гражданах, а также властей США за финансирование лабораторий.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Un.org / Л.Фелипе