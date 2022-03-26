Депутат Водолацкий: Результаты расследования биолабораторий на Украине представят в ООН

Также материалы предоставят международному трибуналу, который, по мнению парламентария, должен быть проведён в отношении властей Незалежной, разрешивших опасные опыты, а также руководства США.

Результаты расследования деятельности биолабораторий на Украине, которое проводит Следственный комитет РФ, будут представлены в ООН. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Поручение председателя СК исполняется. Там, где были массовые компактные вспышки туберкулеза, гепатита, что показывает их искусственность, работают следователи", — приводит его слова ТАСС.