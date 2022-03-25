Россия потребует объяснений от США из-за связей сына Байдена с биолабораториями на Украине
Китай уже обратился к Вашингтону с таким призывом, заявил представитель Кремля, и подчеркнул, что Белому дому не удастся замять этот скандал.
Россия намерена потребовать от США объяснений из-за причастности к финансированию украинских биолабораторий инвестиционного фонда Rosemont Seneca под руководством Хантера Байдена — сына президента США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы будем требовать объяснения, да и не только мы. Китай потребовал разъяснений. США говорят об эфемерной угрозе применения химоружия, но это лишь попытки переключить внимание от скандала. Вряд ли это удастся сделать. В мире многих волнует, чем занимались США и что могло произойти из-за всех этих исследований", — сказал представитель Кремля.
По его словам, специалисты из Минобороны РФ продолжают свою работу по анализу имеющейся информации по украинским биолабораториям. Песков подчеркнул, что эта тема очень и очень чувствительная не только для России, но и для всего мира.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
TACC / Cbs Sunday Morning / ZUMA Wire