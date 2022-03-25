Россия потребует объяснений от США из-за связей сына Байдена с биолабораториями на Украине

Китай уже обратился к Вашингтону с таким призывом, заявил представитель Кремля, и подчеркнул, что Белому дому не удастся замять этот скандал.

Россия намерена потребовать от США объяснений из-за причастности к финансированию украинских биолабораторий инвестиционного фонда Rosemont Seneca под руководством Хантера Байдена — сына президента США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы будем требовать объяснения, да и не только мы. Китай потребовал разъяснений. США говорят об эфемерной угрозе применения химоружия, но это лишь попытки переключить внимание от скандала. Вряд ли это удастся сделать. В мире многих волнует, чем занимались США и что могло произойти из-за всех этих исследований", — сказал представитель Кремля.