Бастрыкин поручил изучить сведения о связях сына Байдена с биолабораториями на Украине
В ведомстве отметили, что данные свидетельствуют о серьёзной системной работе по созданию оружия массового поражения в Незалежной, направленной на подрыв безопасности России.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил учесть при расследовании уголовного дела о финансирования разработки биологического оружия на Украине новые данные Минобороны РФ, согласно которым к этому причастен Хантер Байден — сын президента США.
"По имеющимся сведениям, экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты при исследовании документов обнаружены сведения, подтверждающие причастность оборонного ведомства США к разработке компонентов биологического оружия на Украине", — говорится в сообщении СК.
Также отмечается, что к реализации программы был привлечён ряд крупных организаций, зарегистрированных в США, а финансированием занимается в том числе инвестиционный фонд, которым руководит Хантер Байден. Таким образом, данная информация свидетельствует о серьёзной системной работе по созданию оружия массового поражения на Украине, направленной на подрыв безопасности России, подчеркнули в СК РФ. Бастрыкин поручил запросить у МО РФ имеющиеся материалы для их изучения в рамках уголовного дела и дачи правовой оценки действиям лиц, причастных к этой программе.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.