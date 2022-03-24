Бастрыкин поручил изучить сведения о связях сына Байдена с биолабораториями на Украине

Также отмечается, что к реализации программы был привлечён ряд крупных организаций, зарегистрированных в США, а финансированием занимается в том числе инвестиционный фонд, которым руководит Хантер Байден. Таким образом, данная информация свидетельствует о серьёзной системной работе по созданию оружия массового поражения на Украине, направленной на подрыв безопасности России, подчеркнули в СК РФ. Бастрыкин поручил запросить у МО РФ имеющиеся материалы для их изучения в рамках уголовного дела и дачи правовой оценки действиям лиц, причастных к этой программе.