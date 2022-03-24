МО РФ заявило о причастности фонда сына Байдена к финансированию биолабораторий на Украине
А один из научных кураторов программы — национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", заявляет Минобороны.
Минобороны России сообщило о причастности к финансированию сети биолабораторий на Украине инвестфонда Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден.
Схема финансирования биолабораторий на Украине. Фото © Минобороны РФ.
Согласно данным военного ведомства, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Минобороны США по всему миру. Непосредственное участие в проекте также принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр по контролю и профилактике заболеваний. А один из научных кураторов программы — национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", заявляет Минобороны.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
ТАСС / ZUMA