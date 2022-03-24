МО РФ заявило о причастности фонда сына Байдена к финансированию биолабораторий на Украине

А один из научных кураторов программы — национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", заявляет Минобороны.

Согласно данным военного ведомства, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Минобороны США по всему миру. Непосредственное участие в проекте также принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр по контролю и профилактике заболеваний. А один из научных кураторов программы — национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", заявляет Минобороны.