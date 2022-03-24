МО РФ пообещало показать доказательства разработки биологического проекта "Ю-Пи-2" в США

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что МО России в ближайшее время предоставит документы, доказывающие, что биологический проект "Ю-Пи-2" разрабатывался и утверждался в Пентагоне.

"В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект "Ю-Пи-2", о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины", — сообщил Игорь Конашенков. По словам генерал-майора, эта работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках для получения новых штаммов сибирской язвы.