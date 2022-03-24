МО РФ пообещало показать доказательства разработки биологического проекта "Ю-Пи-2" в США
Основной целью этой работы было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что МО России в ближайшее время предоставит документы, доказывающие, что биологический проект "Ю-Пи-2" разрабатывался и утверждался в Пентагоне.
"В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект "Ю-Пи-2", о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины", — сообщил Игорь Конашенков. По словам генерал-майора, эта работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках для получения новых штаммов сибирской язвы.
Напомним, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.
ТАСС / Сергей Фадеичев