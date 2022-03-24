Российская авиация за ночь уничтожила 60 объектов ВСУ
В частности, были выведены из строя два украинских беспилотника в районе Харькова и населённого пункта Старая Марковка.
Авиация Вооружённых сил России за прошедшую ночь уничтожила 60 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта и две реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил на утреннем брифинге 24 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражено 60 военных объектов Украины. Среди них четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ", — рассказал генерал-майор.
Кроме того, по его словам, российским военнослужащим средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить два украинских беспилотника в районе Харькова и населённого пункта Старая Марковка.
Ранее Лайф писал о том, что Минобороны показало видео ударов по стоянке военной техники ВСУ с бомбардировщика Су-34. Практическое бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот. Точным попаданием были поражены склады с оружием. Также сегодня стало известно о том, что к утру 24 марта войска России взяли под полный контроль город Изюм в Харьковской области.
Минобороны РФ