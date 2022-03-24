Минобороны показало видео ударов по стоянке военной техники ВСУ с бомбардировщика Су-34
Практическое бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот. Точным попаданием были поражены также склады с оружием.
Уничтожение складов с вооружением и военной техникой ВСУ ударами Су-34. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало кадры применения бомбардировщика Су-34 в ходе "Операции Z" для уничтожения стоянки военной техники ВСУ. На видео показан взлёт экипажа и момент нанесения ударов по целям.
"Экипажи самолётов Су-34 ВКС России уничтожили военные объекты и военную технику ВСУ. Практическое бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот. Точным попаданием были поражены стоянки военной техники, бронеавтомобили, склады с вооружением", — рассказали в министерстве.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.
Минобороны РФ