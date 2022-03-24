Минобороны показало видео ударов по стоянке военной техники ВСУ с бомбардировщика Су-34

Практическое бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот. Точным попаданием были поражены также склады с оружием.

Уничтожение складов с вооружением и военной техникой ВСУ ударами Су-34. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры применения бомбардировщика Су-34 в ходе "Операции Z" для уничтожения стоянки военной техники ВСУ. На видео показан взлёт экипажа и момент нанесения ударов по целям.