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Опубликовано 24 марта 2022, 07:15
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Минобороны показало видео ударов по стоянке военной техники ВСУ с бомбардировщика Су-34

Практическое бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот. Точным попаданием были поражены также склады с оружием.

Уничтожение складов с вооружением и военной техникой ВСУ ударами Су-34. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры применения бомбардировщика Су-34 в ходе "Операции Z" для уничтожения стоянки военной техники ВСУ. На видео показан взлёт экипажа и момент нанесения ударов по целям.

"Экипажи самолётов Су-34 ВКС России уничтожили военные объекты и военную технику ВСУ. Практическое бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот. Точным попаданием были поражены стоянки военной техники, бронеавтомобили, склады с вооружением", — рассказали в министерстве.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Ранее Министерство обороны РФ публиковало видео уничтожения военных объектов Украины крылатыми ракетами "Калибр" в ходе "Операции Z". На кадрах показано, как корабль Военно-морского флота России наносит залповые удары.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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