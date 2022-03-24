В Минобороны рассказали о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине

Благодаря их профессиональным действиям ВС РФ удалось уничтожить пять украинских БРДМ и шесть БТР, а также установить переправу и защитить стратегически важные позиции.

В Минобороны рассказали о новых примерах героизма российских военных, которые задействованы в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Подполковник Андрей Марушкин. Фото © Минобороны России

Так, благодаря подполковнику Андрею Марушкину в первые дни спецоперации отдельная мотострелковая бригада под его командованием продвинулась в глубину более чем на 100 км, уничтожая засады и блокпосты Вооружённых сил Украины. Бригада также ликвидировала более 150 националистов, несколько взводов реактивной батареи, пять БРДМ и шесть БТР. При этом группа не понесла потерь и освободила более десяти населённых пунктов.

Майор Виктор Визулайнен и майор Денис Подобедов. Фото © Минобороны России

Во время обстрела украинскими военными аэродрома из РСЗО "Смерч" боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" под руководством майора Виктора Визулайнена и майора Дениса Подобедова смогли отразить удар. Благодаря профессиональным действиям и мужеству офицеров российские военные уничтожили все ракеты ещё на подлёте к аэродрому.

Подполковник Владислав Гущерев. Фото © Минобороны России

Подполковник, заместитель командира отдельной инженерной бригады Владислав Гущерев во время "Операции Z" ночью лично провёл инженерную разведку реки для установления мостовой переправы длиной более 100 метров. Противник обнаружил наведение моста и открыл массированный миномётный огонь. Гущерев организовал отражение нападения. В результате установка моста была завершена в кратчайшие сроки, что помогло своевременно переправить российские войска.