МЧС России доставило 400 тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс

Мирным жителям передали продукты питания, предметы первой необходимости, а также строительные материалы.

Отправка партии гуманитарной помощи для мирных жителей Украины и Донбасса. Видео © МЧС России

МЧС России доставило ещё почти 400 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз был доставлен колоннами из 50 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Его направят на территории, где складывается наиболее неблагоприятная обстановка. В этот раз мирным жителям передали продукты питания, предметы первой необходимости, а также строительные материалы.