МЧС России доставило 400 тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс
Мирным жителям передали продукты питания, предметы первой необходимости, а также строительные материалы.
Отправка партии гуманитарной помощи для мирных жителей Украины и Донбасса. Видео © МЧС России
МЧС России доставило ещё почти 400 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Груз был доставлен колоннами из 50 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Его направят на территории, где складывается наиболее неблагоприятная обстановка. В этот раз мирным жителям передали продукты питания, предметы первой необходимости, а также строительные материалы.
Напомним, гуманитарную помощь из России в Донбасс и на Украину доставляют регулярно. На этой неделе волонтёры #МыВместе с ОНФ и МЧС привезли в Мариуполь более 150 тонн продуктовых наборов, детских товаров и воды. Часть партии на двух грузовиках доставили в городскую больницу и раздали жителям. А ранее МЧС России отправило 250 тонн гуманитарной помощи в место проведения спецоперации.
МЧС России