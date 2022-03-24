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Опубликовано 24 марта 2022, 05:45

МЧС России доставило 400 тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс

Мирным жителям передали продукты питания, предметы первой необходимости, а также строительные материалы.

Отправка партии гуманитарной помощи для мирных жителей Украины и Донбасса. Видео © МЧС России

МЧС России доставило ещё почти 400 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз был доставлен колоннами из 50 единиц техники Донского и Ногинского спасательных центров МЧС России. Его направят на территории, где складывается наиболее неблагоприятная обстановка. В этот раз мирным жителям передали продукты питания, предметы первой необходимости, а также строительные материалы.

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Напомним, гуманитарную помощь из России в Донбасс и на Украину доставляют регулярно. На этой неделе волонтёры #МыВместе с ОНФ и МЧС привезли в Мариуполь более 150 тонн продуктовых наборов, детских товаров и воды. Часть партии на двух грузовиках доставили в городскую больницу и раздали жителям. А ранее МЧС России отправило 250 тонн гуманитарной помощи в место проведения спецоперации.

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МЧС России

Оксана Попова
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