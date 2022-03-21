Волонтёры #МыВместе с ОНФ и МЧС доставили в Мариуполь более 150 тонн гумпомощи

Часть груза на двух грузовиках привезли в городскую больницу, где жителям раздали воду, продукты питания и детские товары. По данным Народного фронта, продуктовые наборы были очень востребованы.

Волонтёры #МыВместе совместно с ОНФ и МЧС доставили в Мариуполь более 150 тонн гуманитарной помощи. Видео © VK / Народный фронт

Свыше 150 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Мариуполя волонтёры объединённого штаба #МыВместе в Ростовской области совместно с Общероссийским народным фронтом и МЧС России, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Волонтёры объединённого штаба #МыВместе в Ростовской области при поддержке Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и МЧС России первыми доставили жителям Мариуполя более 150 тонн гуманитарной помощи", — сказано в сообщении.

В состав гумпомощи вошло более 1,7 тысячи продуктовых наборов и свыше 200 наборов специально для детей. По данным пресс-службы, они были очень востребованы. Часть гуманитарного груза была доставлена в городскую больницу, куда два грузовика привезли воду, продукты питания и детские товары.

Возглавляли операцию по доставке гуманитарной помощи руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член центрального штаба ОНФ Евгений Козеев.