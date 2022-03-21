Омбудсмен ДНР призвала Украину компенсировать жителям республики ущерб от мародёрства

Любой пострадавший от деяний украинских силовиков и членов нацбатов может написать заявление. Морозова заверила, что все материалы будут переданы в суд, когда в Незалежной будет наведён порядок.

Украина обязана выплатить компенсации мирным жителям и гражданам Донецкой Народной Республики (ДНР), которые пострадали от грабежей, устраиваемых ВСУ и нацбатами. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова в интервью РИА "Новости".

"По поводу компенсации — это обязанность Украины, поскольку там стояли военнослужащие данного государства. Что касается фактов мародёрства: уже работают на всех территориях следователи правоохранительных органов и МВД ДНР", — сказала омбудсмен.

По словам Морозовой, любой человек может написать заявление. К тому же, люди прекрасно знают фамилии, имена и отчества украинских силовиков. Когда же в стране будет "наведён порядок", то есть вероятность, что материалы по каждому факту преступления будут переданы в суд и рассмотрены в соответствии с законом, уверена омбудсмен.