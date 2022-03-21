Цена на сахар в магазинах Приморья поднимется до 92 рублей

Сахар в магазинах Приморского края подорожает с 79 до 90–92 рублей за килограмм на неделе с 21 по 27 марта. Об этом жителей предупредил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин.

"В пятницу сахар был по 79 рублей за килограмм. С этой недели будет поступать по 88 рублей. Мы планируем, что на полке это будет порядка 90–92 рублей. Большой всплеск спроса был именно на сахар, по другим группам продуктов такого всплеска не наблюдается", — сообщил он в ходе заседания, запись которого была опубликована в телеграм-канале Правительства Приморского края.

Напомним, на фоне ажиотажного спроса на сахар ФАС начала проверку всех участников цепочки поставок, в частности производителей, торговых сетей и посредников, чтобы предотвратить задержки поступления товара в магазины. Кроме того, антимонопольная служба проводит "антикартельные" проверки крупнейших производителей этого продукта из-за резкого роста цен. А замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что дефицита сахара в России не ожидается. По его словам, запасов достаточно.