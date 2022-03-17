ФАС пришла с "антикартельными" проверками к крупнейшим производителям сахара

"Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении НКО "Cоюз сахаропроизводителей России", ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-центр", ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый дом "Доминант" и ООО "Чеховсахар", — говорится в сообщении ФАС. Отмечается также, что выводы о наличии или отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверок и анализа полученной информации.