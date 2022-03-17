ФАС пришла с "антикартельными" проверками к крупнейшим производителям сахара
По итогам анализа всей полученной информации ревизоры сделают выводы о наличии либо отсутствии нарушений, сообщило ведомство.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала "антикартельные" проверки крупнейших производителей сахара из-за резкого взлёта цен на продукт, сообщило ведомство в своём телеграм-канале.
"Проверочные мероприятия проводятся на фоне резкого повышения цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке. Внеплановые выездные проверки проходят в отношении НКО "Cоюз сахаропроизводителей России", ООО "Группа компаний "Русагро", ООО "Русагро-центр", ООО "Продимекс", ООО "ГК Доминант", ООО "Торговый дом "Доминант" и ООО "Чеховсахар", — говорится в сообщении ФАС. Отмечается также, что выводы о наличии или отсутствии нарушений будут сделаны по итогам проверок и анализа полученной информации.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввёл временный запрет на вывоз из России сахара и зерновых. Срок действия ограничений разный. В первом случае — до 31 августа 2022 года, во втором — до 30 июня 2022 года.
ТАСС / Сергей Коньков