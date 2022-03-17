Захарова ответила на фейк Bild о ночном полёте Лаврова в Китай фразой "Это не переплюнуть"
По её словам, министр всё это время был в Москве. Вчера он допоздна работал в МИД, а ранним утром приступил к подготовке переговоров.
Немецкая газета Bild стала лидером по фейкам, опубликовав статью о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы летал прошедшей ночью в Китай, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не переплюнуть. Немецкая газета Bild выбилась в лидеры по фейкам, написав, что "Лавров этой ночью летел на самолёте в Пекин, но президент [России Владимир Путин] приказал министру вернуться", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
По данным немецкой газеты, самолёт с министром ночью развернулся над Новосибирском и сел в столице в аэропорту Внуково. Захарову этот вброс рассмешил. В действительности же Лавров 16 марта допоздна работал в ведомстве в Москве, а ранним утром приступил к подготовке переговоров с ближневосточными коллегами, пояснила Захарова. Дипломат также поинтересовалась, выпишет ли издание премию журналисту, придумавшему министру такое ночное приключение.
"Нет дела до правды": Захарова назвала показательным подлог газеты La Stampa, выдавшей Донецк за Киев
Ранее Лайф писал о том, как итальянская газета La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой-У" по Донецку за обстрел Киева. Примечательно, что снимок журналисты сопроводили подписью, сообщавшей, что это кадр "атаки" российских военных в рамках "Операции Z". Фейк сделан настолько неумело, что его сразу же заметили пользователи "Твиттера".
Facebook / МИД России