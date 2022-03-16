Итальянская La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой У" по Донецку за обстрел Киева

Примечательно, что снимок журналисты сопроводили подписью как кадр "атаки" российских военных в рамках "Операции Z". Фейк сделан настолько неумело, что его сразу же заметили пользователи "Твиттера".

Итальянская газета La Stampa в печатном выпуске разместила статью об обстреле Киева, сопроводив её фотографией с последствиями удара Вооружённых сил Украины по Донецку ракетой "Точка-У".

Как сообщает издание Ura.ru, автором снимка на самом деле является их сотрудник Эдуард Корниенко. Он как раз в тот момент был в центре Донецка и успел одним из первых заснять трагедию, унёсшую более 20 жизней.

Свежий номер газеты La Stampa. Фото © Twitter / Елена Пшеничная

Примечательно, что фотографию из Донецка итальянские журналисты сопроводили подписью как кадр "атаки" российских военных в рамках "Операции Z". Причём фейк сделан настолько неумело, что его сразу же заметили пользователи "Твиттера".