Итальянская La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой У" по Донецку за обстрел Киева
Примечательно, что снимок журналисты сопроводили подписью как кадр "атаки" российских военных в рамках "Операции Z". Фейк сделан настолько неумело, что его сразу же заметили пользователи "Твиттера".
Итальянская газета La Stampa в печатном выпуске разместила статью об обстреле Киева, сопроводив её фотографией с последствиями удара Вооружённых сил Украины по Донецку ракетой "Точка-У".
Как сообщает издание Ura.ru, автором снимка на самом деле является их сотрудник Эдуард Корниенко. Он как раз в тот момент был в центре Донецка и успел одним из первых заснять трагедию, унёсшую более 20 жизней.
Свежий номер газеты La Stampa. Фото © Twitter / Елена Пшеничная
Примечательно, что фотографию из Донецка итальянские журналисты сопроводили подписью как кадр "атаки" российских военных в рамках "Операции Z". Причём фейк сделан настолько неумело, что его сразу же заметили пользователи "Твиттера".
Ранее Лайф рассказал, что 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе был объявлен траур по погибшим.
Twitter / Елена Пшеничная