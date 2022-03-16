ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России. Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-службы страсбургского суда.

"В соответствии с постановлением комитета министров [Совета Европы] о том, что РФ перестаёт быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против России", — говорится в сообщении.