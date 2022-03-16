ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против России
Уточняется, что данное решение было принято в соответствии с постановлением комитета министров о том, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России. Об этом говорится в распространённом сообщении пресс-службы страсбургского суда.
"В соответствии с постановлением комитета министров [Совета Европы] о том, что РФ перестаёт быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против России", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект заключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались.