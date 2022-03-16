Международный суд ООН потребовал от России остановить "Операцию Z" на Украине

В Гааге также потребовали от Москвы и Киева воздержаться от шагов, способных обострить конфликт.

Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) в Гааге потребовал от России остановить "Операцию Z" на Украине. Об этом заявила председатель Джоан Донохью, зачитывая решение суда.

"Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля", — сказала Донохью.