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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 16:26
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Международный суд ООН потребовал от России остановить "Операцию Z" на Украине

В Гааге также потребовали от Москвы и Киева воздержаться от шагов, способных обострить конфликт.

Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) в Гааге потребовал от России остановить "Операцию Z" на Украине. Об этом заявила председатель Джоан Донохью, зачитывая решение суда.

"Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля", — сказала Донохью.

Кроме того, было отмечено, что РФ необходимо обеспечить, чтобы другие силы, находящиеся под её контролем, прекратили военные действия. В Гааге также потребовали от Москвы и Киева воздержаться от шагов, способных обострить конфликт.

Путин: У России нет цели оккупировать Украину
Путин: У России нет цели оккупировать Украину

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Getty Images / Frank van Beek / ICJ

Наталья Исакова
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