Путин: У России нет цели оккупировать Украину
Глава государства подчеркнул, что он был вынужден начать специальную "Операции Z", так как украинская сторона не оставила ему другого выбора для решения проблем, возникающих не по вине Москвы.
Появление российских войск на Украине не связано с намерением оккупировать страну, Россия не преследует такой цели. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
"Нам не оставили мирным путём решить проблемы, возникающие не по нашей вине. Я просто был вынужден начать специальную операцию. Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели", — сказал глава государства во время совещания с членами правительства.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Москва не допустит, чтобы Незалежная служила плацдармом для агрессивных действий в отношении нашей страны.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Михаил Метцель