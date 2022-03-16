Путин: У России нет цели оккупировать Украину

Появление российских войск на Украине не связано с намерением оккупировать страну, Россия не преследует такой цели. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Нам не оставили мирным путём решить проблемы, возникающие не по нашей вине. Я просто был вынужден начать специальную операцию. Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели", — сказал глава государства во время совещания с членами правительства.