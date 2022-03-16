Путин: У России нет цели оккупировать Украину

Глава государства подчеркнул, что он был вынужден начать специальную "Операции Z", так как украинская сторона не оставила ему другого выбора для решения проблем, возникающих не по вине Москвы.

Появление российских войск на Украине не связано с намерением оккупировать страну, Россия не преследует такой цели. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Нам не оставили мирным путём решить проблемы, возникающие не по нашей вине. Я просто был вынужден начать специальную операцию. Появление российских войск под Киевом и у других украинских городов не связано с желанием оккупировать Украину, у России нет такой цели", — сказал глава государства во время совещания с членами правительства.