Путин обратился к жителям Запада и объяснил, что в росте цен на бензин и газ виновата не Россия
По словам российского лидера, текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей за рубежом, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок.
В росте цен на бензин и газ на Западе виновата не Россия. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, открывая совещание по социально-экономическому развитию регионов. По словам российского лидера, санкции в отношении Москвы бьют по самим европейцам и американцам через рост цен на бензин и продукты питания. И здесь не надо перекладывать с больной головы на здоровую, призвал Путин.
"Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Всё это ложь", — указал российский лидер.
Правда же, по словам Путина, в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, "стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций".
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Ранее СМИ писали, как Белый дом призвал американских блогеров винить Путина за рост цен на бензин. По информации Fox Business, недавно администрация организовала встречу с 30 самыми популярными звёздами "Тиктока", а одной из тем той дискуссии стало освещение российской "Операции Z" на Украине. Там и прозвучало предложение поучаствовать в антироссийской кампании.
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