Путин обратился к жителям Запада и объяснил, что в росте цен на бензин и газ виновата не Россия

В росте цен на бензин и газ на Западе виновата не Россия. Об этом заявил в среду президент Владимир Путин, открывая совещание по социально-экономическому развитию регионов. По словам российского лидера, санкции в отношении Москвы бьют по самим европейцам и американцам через рост цен на бензин и продукты питания. И здесь не надо перекладывать с больной головы на здоровую, призвал Путин.

"Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Всё это ложь", — указал российский лидер.

Правда же, по словам Путина, в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, "стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций".