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16 марта, 13:34

В Москве домработница топ-менеджера "ЛУКойл-АИК" пыталась покончить с собой из-за сыновей – военных ВСУ

Супруг вовремя вернулся домой и успел вызвать скорую. Медики спасли женщину, которая находилась в последнее время в депрессии.

В Москве домработница попыталась покончить с собой в доме топ-менеджера компании "ЛУКойл-АИК", потому что её сыновья участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

51-летняя украинка и её 55-летний муж работали в коттедже бизнесмена. Когда супруг вышел в магазин, женщина решила покончить с собой, а перед этим она долгое время разговаривала с кем-то по телефону. Однако мужчина вовремя вернулся домой и успел вызвать скорую. Медики спасли женщину, которая, по словам мужа, находилась в последнее время в депрессии из-за сыновей.

По данным телеграм-канала, в семье произошёл раскол из-за того, что супруги переехали с Украины в Россию, это решение не поддержали их сыновья — военнослужащие ВСУ — и оборвали общение с родителями.

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Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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