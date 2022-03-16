В Москве домработница топ-менеджера "ЛУКойл-АИК" пыталась покончить с собой из-за сыновей – военных ВСУ
Супруг вовремя вернулся домой и успел вызвать скорую. Медики спасли женщину, которая находилась в последнее время в депрессии.
В Москве домработница попыталась покончить с собой в доме топ-менеджера компании "ЛУКойл-АИК", потому что её сыновья участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
51-летняя украинка и её 55-летний муж работали в коттедже бизнесмена. Когда супруг вышел в магазин, женщина решила покончить с собой, а перед этим она долгое время разговаривала с кем-то по телефону. Однако мужчина вовремя вернулся домой и успел вызвать скорую. Медики спасли женщину, которая, по словам мужа, находилась в последнее время в депрессии из-за сыновей.
По данным телеграм-канала, в семье произошёл раскол из-за того, что супруги переехали с Украины в Россию, это решение не поддержали их сыновья — военнослужащие ВСУ — и оборвали общение с родителями.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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