В Москве домработница топ-менеджера "ЛУКойл-АИК" пыталась покончить с собой из-за сыновей – военных ВСУ

В Москве домработница попыталась покончить с собой в доме топ-менеджера компании "ЛУКойл-АИК", потому что её сыновья участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

51-летняя украинка и её 55-летний муж работали в коттедже бизнесмена. Когда супруг вышел в магазин, женщина решила покончить с собой, а перед этим она долгое время разговаривала с кем-то по телефону. Однако мужчина вовремя вернулся домой и успел вызвать скорую. Медики спасли женщину, которая, по словам мужа, находилась в последнее время в депрессии из-за сыновей.