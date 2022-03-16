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16 марта, 08:53
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В Мариуполе ликвидирован основатель и идеолог нацбатальона "Азов"

Николай Кравченко известен среди прочего своими обещаниями "присоединить" Кубань к Украине.

<p>Фото © Личная страница в соцсети </p>

Фото © Личная страница в соцсети

В Мариуполе ликвидировали одного из основателей и идеолога украинского националистического батальона "Азов" — Николая Кравченко (Крук), сообщает Mash. Его смерть подтвердил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Кравченко известен среди прочего своими обещаниями "присоединить" Кубань к Украине.

"Смерчами" по "Азову": Лайф публикует видео ракетного удара по позициям нацбатальона на Украине

"Смерчами" по "Азову": Лайф публикует видео ракетного удара по позициям нацбатальона на Украине

В ходе российской операции по защите Донбасса нацбатальон "Азов" уже отметился участием в том числе в провокации в Мариуполе. Так, западные и украинские СМИ сообщили об обстреле роддома, где якобы находились пациентки, однако позже выяснилось, что это срежиссированная провокация Киева и в здании медучреждения на самом деле находилась база батальона "Азов".

Александра Вишнякова

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