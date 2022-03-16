В Мариуполе ликвидирован основатель и идеолог нацбатальона "Азов"
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Николай Кравченко известен среди прочего своими обещаниями "присоединить" Кубань к Украине.
В Мариуполе ликвидировали одного из основателей и идеолога украинского националистического батальона "Азов" — Николая Кравченко (Крук), сообщает Mash. Его смерть подтвердил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
Кравченко известен среди прочего своими обещаниями "присоединить" Кубань к Украине.
В ходе российской операции по защите Донбасса нацбатальон "Азов" уже отметился участием в том числе в провокации в Мариуполе. Так, западные и украинские СМИ сообщили об обстреле роддома, где якобы находились пациентки, однако позже выяснилось, что это срежиссированная провокация Киева и в здании медучреждения на самом деле находилась база батальона "Азов".