В ходе российской операции по защите Донбасса нацбатальон "Азов" уже отметился участием в том числе в провокации в Мариуполе. Так, западные и украинские СМИ сообщили об обстреле роддома, где якобы находились пациентки, однако позже выяснилось, что это срежиссированная провокация Киева и в здании медучреждения на самом деле находилась база батальона "Азов".

