ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 08:53
81568

В Мариуполе ликвидирован основатель и идеолог нацбатальона "Азов"

Фото © Личная страница в соцсети

Фото © Личная страница в соцсети

Николай Кравченко известен среди прочего своими обещаниями "присоединить" Кубань к Украине.

В Мариуполе ликвидировали одного из основателей и идеолога украинского националистического батальона "Азов" — Николая Кравченко (Крук), сообщает Mash. Его смерть подтвердил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Кравченко известен среди прочего своими обещаниями "присоединить" Кубань к Украине.

"Смерчами" по "Азову": Лайф публикует видео ракетного удара по позициям нацбатальона на Украине
"Смерчами" по "Азову": Лайф публикует видео ракетного удара по позициям нацбатальона на Украине

В ходе российской операции по защите Донбасса нацбатальон "Азов" уже отметился участием в том числе в провокации в Мариуполе. Так, западные и украинские СМИ сообщили об обстреле роддома, где якобы находились пациентки, однако позже выяснилось, что это срежиссированная провокация Киева и в здании медучреждения на самом деле находилась база батальона "Азов".

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Националисты
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar