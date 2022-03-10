Лавров: Роддом в Мариуполе был базой батальона "Азов"

Якобы обстрелянный родильный дом в Мариуполе на самом деле был базой батальона "Азов", эти данные Россия представила на заседании Совета Безопасности ООН ещё три дня назад. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Не в первый раз мы видим патетические вскрики по поводу "зверств", которые чинят ВС РФ. 7 марта, три дня назад, на заседании СБ ООН были предъявлены факты нашей делегацией, что этот родильный дом давно захвачен батальоном "Азов", откуда выгнали всех рожениц", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с главами МИД Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.