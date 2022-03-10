"Так рождаются фейк-ньюс": Полянский уличил ООН в распространении непроверенных данных о Мариуполе

Тревожно, что Организация Объединённых Наций распространяет информацию по ситуации в Мариуполе без должной проверки. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в "Твиттере" осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения".