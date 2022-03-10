"Так рождаются фейк-ньюс": Полянский уличил ООН в распространении непроверенных данных о Мариуполе
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Фото © ТАСС / АР
Дипломат напомнил, что ещё 7 марта Россия предупреждала о превращении одного из медучреждений в этом городе в военный объект украинских националистов.
Тревожно, что Организация Объединённых Наций распространяет информацию по ситуации в Мариуполе без должной проверки. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в "Твиттере" осудил "нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения".
"Так рождаются фейк-ньюс. В своём заявлении ещё 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки", — написал Полянский в своём микроблоге в "Твиттере".
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент РФ приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.