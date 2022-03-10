Коронавирус впервые добрался до островного мини-государства Ниуэ

Тихоокеанская страна Ниуэ с населением около двух тысяч человек больше не является полностью свободным от ковида государством: в ней выявили первый случай этой болезни. Об этом сообщил премьер-министр страны Далтон Тагелаги.

Как пишет Radio New Zealand, первым заражённым в стране стал один из 26 пассажиров прибывшего туда 7 марта самолёта. Этот человек помещён в изолятор.

"Он был привит тремя дозами вакцины против коронавируса, перед посадкой на рейс в Окленде получил отрицательный результат двух тестов на CoViD-19", — рассказал Тагелаги, призвав жителей к спокойствию и соблюдению санитарных норм.

На острове почти 100% взрослых были дважды вакцинированы от ковида.