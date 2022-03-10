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10 марта, 03:13

Коронавирус впервые добрался до островного мини-государства Ниуэ

За всё время пандемии эта тихоокеанская страна ни разу не попадала в статистику по заболеваемости CoViD-19. Взрослых жителей там привили по два раза.

<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%83%D1%8D#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Niue_Coastline.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Тихоокеанская страна Ниуэ с населением около двух тысяч человек больше не является полностью свободным от ковида государством: в ней выявили первый случай этой болезни. Об этом сообщил премьер-министр страны Далтон Тагелаги.

Как пишет Radio New Zealand, первым заражённым в стране стал один из 26 пассажиров прибывшего туда 7 марта самолёта. Этот человек помещён в изолятор.

"Он был привит тремя дозами вакцины против коронавируса, перед посадкой на рейс в Окленде получил отрицательный результат двух тестов на CoViD-19", рассказал Тагелаги, призвав жителей к спокойствию и соблюдению санитарных норм.

На острове почти 100% взрослых были дважды вакцинированы от ковида.

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Артем Порвин

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