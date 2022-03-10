Врач Токарев объяснил, почему после ковида температура может быть высокой месяцами

После перенесённого CoViD-19 субфебрильная температура до 37,5 градуса может сохраняться несколько месяцев. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев.

В беседе с Ura.ru он объяснил, что это связано с нарушением работы иммунной системы, сохранением коронавируса в активном состоянии в клетках организма.

"Инфекция сохраняется в клетках, но не выделяется из дыхательных путей, то есть человек при этом незаразен. Подъём температуры до 37–37,5 градуса после завершения острого периода заболевания могут наблюдаться длительное время, в течение месяца и двух. У нас в практике были пациенты, у которых этот симптом сохранялся до трёх-четырёх месяцев", — объяснил Сергей Токарев.

Если температура остаётся высокой, врач рекомендует пройти дополнительное обследование организма: сдать общий анализ крови и проверить насыщенность крови кислородом. Если никаких патологий выявлено не будет, то Токарев советует просто перестать паниковать и прекратить измерять температуру.