В США изобрели медицинский прибор, помогающий предотвратить кариес

Американские учёные разработали новое устройство, которое может измерять уровень кислотности зубного налёта. С этим изобретением стоматологам будет легче определять риск кариеса и быстро предотвращать его образование. Данные об аппарате были опубликованы в издании IEEE Transactions on Biomedical Engineering.

По словам разработчиков из Вашингтонского университета, новый прибор является прототипом оптического устройства, при помощи которого после нанесения специального раствора на зубы измеряется кислотность налёта, который содержит множество бактерий. Последние, в свою очередь, при взаимодействии с сахаром и производят кислоту, вызывающую развитие кариеса. Однако не все бактерии в зубном налёте вредны или приводят к разрушению, уточнили учёные.

Аппарат протестировали на 30 добровольцах в возрасте от 10 до 18 лет. Испытуемыми стали именно подростки, так как у них очень важно вовремя заметить ранние признаки кариеса. Состояние их зубов оценивали до и после ополаскивания сахаром, профессиональной чистки зубов и других процедур. После процедуры врачи сканировали при помощи инструмента зубы и искали на них области с повышенной кислотностью.