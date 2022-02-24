Стоматологи предупредили, что из-за неправильной чистки можно остаться без зубов

Неправильная чистка зубов может привести к кариесу, пародонтиту и повреждениям дёсен. Об этом предупредил стоматолог Дмитрий Богуславский в интервью информационному агентству Ura.ru.

"Если человек чистит зубы неправильно, не счищает налёт и остаются остатки пищи, то это может привести к кариесу, болезням пародонта. Это пародонтит. Также если сама техника чистки неправильная, то это может привести к повреждениям десны, к рецессиям десны, когда десна опускается", — перечислил он.

Специалист добавил, что зубную щётку россиянам следует менять исходя из её состояния, но в среднем рекомендуется это делать не реже чем раз в три месяца.

"Всё зависит от того, как вы чистите. Это индивидуально. Надо щётку оценивать. Если она уже потеряла свою форму, щетинки разошлись и она стала не очень функциональна, то её надо менять", — пояснил эксперт.

Стоматолог, член Профессионального общества ортодонтов России, кандидат медицинских наук Мария Балакирева также отметила, что неправильная чистка может привести к серьёзным последствиям.

"Идёт оголение коронковой части зуба. Десна убывает за счёт того, что образуется камень на зубах. Надо где-то раз в полгода проходить профгигиену у стоматолога, делать ультразвуковую чистку зубов, снимать налёт, зубной камень. После этого улучшается состояние полости рта. Если этого не делать, то накопление зубного налёта и зубного камня приводит к резорбции костной ткани, то есть кость рассасывается. И это провоцирует подвижность зубов", — уточнила собеседница издания.