Депутат Швыткин призвал не поддаваться на провокации СБУ против России

В нижней палате парламента указали, что главная задача проведения военной операции РФ — обеспечение жизни людей, проживающих в Донбассе, а также недопущение геноцида в отношении мирного населения.

Не следует поддаваться провокациям со стороны Украины по поводу ситуации в Донбассе, информационные вбросы распространяют вооружённые силы Незалежной. Об этом заявил в беседе с Лайфом заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин. Таким мнением он поделился, комментируя предупреждение Минобороны РФ о провокациях СБУ против России, которая может попытаться обвинить Москву в жертвах среди мирного населения.

"Информационные вбросы уже идут со стороны ВСУ Украины. Возбудить население против России, что абсолютно неправильно. Провокациям поддаваться нельзя. Провокации какие могут быть: различные постановочные кадры в виде съёмки с массовым убийством гражданского населения, якобы обстрелов мирных городов Украины и так далее", — сказал парламентарий.

По словам Швыткина, такие сообщения не соответствуют действительности. Собеседник Лайфа заявил, что со стороны РФ наносятся лишь точечные удары по военной инфраструктуре противника, но не по городам. Среди мирных жителей жертв нет.