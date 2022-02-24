Политолог Брутер объяснил, что для России значит разрыв дипотношений с Украиной

Собеседник напомнил, что Москва ещё несколько дней назад начала эвакуировать из Киева сотрудников посольства, но украинская сторона при этом продолжала бездействовать.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией, по сути, на данный момент уже не имеет никакого значения. Об этом Лайфу заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Само по себе это (разрыв отношений. — Прим. Лайфа) уже не имеет никакого значения, потому что отношения дошли до того момента, что Украина отказалась выполнять всё, что может быть связано с деэскалацией ситуации на востоке страны. Россия начала, пусть и сильно ограниченную, но всё-таки военную операцию. И всё, что думает по этому поводу Зеленский, он должен был думать раньше. И делать раньше. Сейчас же это не имеет принципиального значения", — сказал Брутер.

Политолог напомнил, что Москва уже несколько дней назад начала эвакуировать из Киева сотрудников посольства, но украинская сторона продолжала бездействовать. Если бы Незалежная хотела чего-то избежать, то действовала бы иначе, убеждён собеседник.