Политолог Брутер объяснил, что для России значит разрыв дипотношений с Украиной
Собеседник напомнил, что Москва ещё несколько дней назад начала эвакуировать из Киева сотрудников посольства, но украинская сторона при этом продолжала бездействовать.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией, по сути, на данный момент уже не имеет никакого значения. Об этом Лайфу заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Само по себе это (разрыв отношений. — Прим. Лайфа) уже не имеет никакого значения, потому что отношения дошли до того момента, что Украина отказалась выполнять всё, что может быть связано с деэскалацией ситуации на востоке страны. Россия начала, пусть и сильно ограниченную, но всё-таки военную операцию. И всё, что думает по этому поводу Зеленский, он должен был думать раньше. И делать раньше. Сейчас же это не имеет принципиального значения", — сказал Брутер.
Политолог напомнил, что Москва уже несколько дней назад начала эвакуировать из Киева сотрудников посольства, но украинская сторона продолжала бездействовать. Если бы Незалежная хотела чего-то избежать, то действовала бы иначе, убеждён собеседник.
"И сейчас, когда звучит вопрос, что вы там делаете, ответ очень прост: мы делаем то, чтобы вы не делали этого потом. <...> Сейчас Украина действовать не хочет, не может и не умеет. Отношения России с Украиной определились не сегодня и не вчера", — заключил Брутер.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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