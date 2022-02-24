Военный журналист Ченнык предсказал крах украинской обороны через несколько дней
По словам специалиста, Российская армия действует "академически", а власти Киева сейчас одолевает паника. Итоги же операции в Донбассе, скорее всего, можно будет увидеть через неделю.
Российская спецоперация в Донбассе, вероятнее всего, закончится крахом украинской обороны в течение двух-трёх дней. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык.
"Думаю, что в течение двух-трёх дней будет крах украинской обороны как таковой", — сказал специалист.
По словам Ченныка, Российская армия действует "академически". А украинские власти сейчас одолевает паника, считает он. К чему приведёт ситуация в Донбассе, скорее всего, можно будет увидеть через неделю, подчеркнул военный эксперт.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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