Военный журналист Ченнык предсказал крах украинской обороны через несколько дней

По словам специалиста, Российская армия действует "академически", а власти Киева сейчас одолевает паника. Итоги же операции в Донбассе, скорее всего, можно будет увидеть через неделю.

Российская спецоперация в Донбассе, вероятнее всего, закончится крахом украинской обороны в течение двух-трёх дней. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык.

"Думаю, что в течение двух-трёх дней будет крах украинской обороны как таковой", — сказал специалист.