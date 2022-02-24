Минобороны РФ: Россия не наносит ракетные удары по городам Украины

В ведомстве отметили, что целью высокоточного оружия ВС РФ являются только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ.

Вооружённые силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят", — сказал он.