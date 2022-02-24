Минобороны РФ: Россия не наносит ракетные удары по городам Украины
В ведомстве отметили, что целью высокоточного оружия ВС РФ являются только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ.
Вооружённые силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооружённые силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят", — сказал он.
Конашенков добавил, что целью высокоточного оружия ВС РФ являются только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация ВСУ. Также он подчеркнул, что обстрелам не подвергаются сложившие оружие подразделения Вооружённых сил Украины.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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