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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 09:54
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Минтранс РФ заявил о готовности вывезти всех желающих с юга страны

В ведомстве отметили, что для этого имеются все необходимые транспортные ресурсы. В работе будут задействованы все необходимые службы, в том числе волонтёры.

Министерство транспорта России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан из южных регионов страны, с которыми временно приостановлено авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для этого имеются все необходимые транспортные ресурсы. Также в Минтрансе уточнили, что на местах будет оказана вся требуемая помощь. В работе будут задействованы все необходимые службы, в том числе волонтёры.

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Ранее Лайф рассказал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта в связи с осложнением ситуации на Украине.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.

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Обложка © Pexels

Григорий Воронцов
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