Минтранс РФ заявил о готовности вывезти всех желающих с юга страны

В ведомстве отметили, что для этого имеются все необходимые транспортные ресурсы. В работе будут задействованы все необходимые службы, в том числе волонтёры.

Министерство транспорта России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан из южных регионов страны, с которыми временно приостановлено авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для этого имеются все необходимые транспортные ресурсы. Также в Минтрансе уточнили, что на местах будет оказана вся требуемая помощь. В работе будут задействованы все необходимые службы, в том числе волонтёры.