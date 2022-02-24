Минтранс РФ заявил о готовности вывезти всех желающих с юга страны
В ведомстве отметили, что для этого имеются все необходимые транспортные ресурсы. В работе будут задействованы все необходимые службы, в том числе волонтёры.
Министерство транспорта России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан из южных регионов страны, с которыми временно приостановлено авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с временной приостановкой работы аэропортов на юге страны Минтранс России осуществит оперативный вывоз всех желающих граждан России и других государств железнодорожным и автобусным транспортом", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для этого имеются все необходимые транспортные ресурсы. Также в Минтрансе уточнили, что на местах будет оказана вся требуемая помощь. В работе будут задействованы все необходимые службы, в том числе волонтёры.
Ранее Лайф рассказал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта в связи с осложнением ситуации на Украине.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.
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