ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:14
128693

Минобороны РФ: Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами

Речь идёт о военных аэродромах, авиации и объектах противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.

Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами, заявили в Минобороны РФ.

"Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооружённых сил Украины", — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска не наносят ударов по городам Украины. Гражданское население в безопасности, подчеркнули в министерстве.

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой
"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.

BannerImage

Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar