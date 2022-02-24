Минобороны РФ: Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами
Речь идёт о военных аэродромах, авиации и объектах противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.
Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами, заявили в Минобороны РФ.
"Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооружённых сил Украины", — сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска не наносят ударов по городам Украины. Гражданское население в безопасности, подчеркнули в министерстве.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.
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