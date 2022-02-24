НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 05:14
68272

Минобороны РФ: Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами

Речь идёт о военных аэродромах, авиации и объектах противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.

Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами, заявили в Минобороны РФ.

"Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооружённых сил Украины", — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска не наносят ударов по городам Украины. Гражданское население в безопасности, подчеркнули в министерстве.

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.

Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Никита Никонов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1