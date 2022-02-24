Минобороны РФ: Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными ударами

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска не наносят ударов по городам Украины. Гражданское население в безопасности, подчеркнули в министерстве.

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР.