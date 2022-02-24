"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Обращаясь к военнослужащим Украины, президент РФ отметил, что их отцы и деды давали присягу и сражались за родину не для того, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть в стране.

Президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие. Об этом глава государства заявил в экстренном видеообращении.

"Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались, защищая нашу Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине, вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит и издевается над этим самым народом. Не исполняйте её преступных приказов", — заявил Путин.

Глава государства призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям, подчеркнул Путин.