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24 февраля, 03:36
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"Вы давали присягу народу, а не хунте": Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие и идти домой

Обращаясь к военнослужащим Украины, президент РФ отметил, что их отцы и деды давали присягу и сражались за родину не для того, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть в стране.

Президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных в Донбассе сложить оружие. Об этом глава государства заявил в экстренном видеообращении.

"Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались, защищая нашу Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине, вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит и издевается над этим самым народом. Не исполняйте её преступных приказов", — заявил Путин.

Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса

Глава государства призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям, подчеркнул Путин.

Напомним, ранее Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин заявил, что неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

Путин заявил, что неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны ВС Украины. По словам лидеров республик Донбасса, Киев наращивает военное присутствие на линии соприкосновения и ориентирован на силовое решение конфликта.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Иван Косицын

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