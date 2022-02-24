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24 февраля, 03:25

Путин заявил, что неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

Глава государства отметил, что украинских неонацистов поддерживают ведущие страны НАТО.

Ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов, которые никогда не простят жителям Крыма и Севастополя их свободный выбор воссоединения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всём поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией", — сказал Путин в специальном видеообращении.

Глава государства добавил, что они, конечно же, полезут и в Крым, причём так же, как и в Донбасс.

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"Своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов — пособников Гитлера — во время Великой Отечественной войны", — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что прямое нападение на Россию приведёт к разгрому любого потенциального агрессора. Современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав, подчеркнул президент.

Обложка © ТАСС / Павел Бедняков / POOL

Никита Никонов

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