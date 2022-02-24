Путин заявил, что неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

Ведущие страны НАТО поддерживают на Украине неонацистов, которые никогда не простят жителям Крыма и Севастополя их свободный выбор воссоединения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всём поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией", — сказал Путин в специальном видеообращении.

Глава государства добавил, что они, конечно же, полезут и в Крым, причём так же, как и в Донбасс.

"Своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов — пособников Гитлера — во время Великой Отечественной войны", — подчеркнул президент.