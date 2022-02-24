Путин: Прямое нападение на Россию приведёт к разгрому любого потенциального агрессора

Президент России Владимир Путин заявил, что прямое нападение на РФ приведёт к разгрому любого потенциального агрессора. Россия остаётся одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому ни у кого не должно быть сомнений в этом.

"Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав. И более того — обладает определёнными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведёт к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", — подчеркнул президент в экстренном видеообращении.