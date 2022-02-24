В Роспотребнадзоре заявили, что доля заражений "стелс-омикроном" в России медленно растёт

В России медленно растёт доля заражений вариантом "омикрона" ВА.2. На неё приходится чуть более 7% от всех выявленных случаев инфицирования этим штаммом. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"В РФ доля BA.2 также медленно растёт и составляет сейчас 7,4% от всех выявленных случаев "омикрона", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Как уточнил Хафизов, вскоре после того, как "омикрон" появился и стремительно распространился по всему миру, специалисты стали различать несколько его сублиний. По состоянию на февраль 2022 года "омикрон" подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом, несмотря на очень широкое распространение подварианта BA.1, сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в ряде стран, подчеркнул эксперт.