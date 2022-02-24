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24 февраля, 02:36

В Роспотребнадзоре заявили, что доля заражений "стелс-омикроном" в России медленно растёт

Подвид "омикрона" ВА.2 выявили в РФ в начале февраля. Сейчас на него приходится до десяти процентов от всех выявленных случаев заражения данным штаммом.

В России медленно растёт доля заражений вариантом "омикрона" ВА.2. На неё приходится чуть более 7% от всех выявленных случаев инфицирования этим штаммом. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В РФ подвид штамма "омикрон" ВА.2, известный также как "стелс-омикрон", выявили в начале февраля.

"В РФ доля BA.2 также медленно растёт и составляет сейчас 7,4% от всех выявленных случаев "омикрона", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

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Как уточнил Хафизов, вскоре после того, как "омикрон" появился и стремительно распространился по всему миру, специалисты стали различать несколько его сублиний. По состоянию на февраль 2022 года "омикрон" подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом, несмотря на очень широкое распространение подварианта BA.1, сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в ряде стран, подчеркнул эксперт.

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Также Хафизов обратил внимание на недавнее исследование учёных из Токио, которое выявило, что сублиния ВА.2 более патогенна: вирусная нагрузка в лёгких у инфицированных хомяков при этом варианте примерно в девять раз выше, чем при ВА.1, поэтому риск от распространения ВА.2 может быть выше, чем от ВА.1. Подробнее с выводами японских учёных можно ознакомиться в материале Лайфа.

Обложка © Pixabay

Иван Косицын

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