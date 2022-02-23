Эксперт Роспотребнадзора Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили "дельтакрон"

Вариант коронавируса "дельтакрон" в России пока не обнаружен. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. По её словам, данных о "дельтакроне" мало и оценить степень его опасности не представляется возможным.

"Пока в России этот вариант — "дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", — сказала Черкашина в беседе с РИА "Новости".