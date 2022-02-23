Эксперт Роспотребнадзора Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили "дельтакрон"
Оценить степень его опасности пока не представляется возможным, но Черкашина считает, что "дельтакрон" по своим свойствам будет ближе к "омикрону".
Вариант коронавируса "дельтакрон" в России пока не обнаружен. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина. По её словам, данных о "дельтакроне" мало и оценить степень его опасности не представляется возможным.
"Пока в России этот вариант — "дельтакрон" — не обнаружен. Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", — сказала Черкашина в беседе с РИА "Новости".
Эксперт пояснила, что свойства "дельтакрона", вероятно, будут определяться мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку. Исходя из этого можно предположить, что новый геновариант ковида будет по своим свойствам ближе к "омикрону", добавила Черкашина.
Напомним, "дельтакрон" обнаружили учёные из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вместе с тем звучали версии, что "дельтакрон" может оказаться лабораторной ошибкой.
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