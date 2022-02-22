Иммунолог Болибок назвал опасные последствия заболевания ковидом в лёгкой форме

Большинство пациентов легко переносят ковид, если болезнь вызвана штаммом "омикрон". Однако после заражения данной мутацией коронавируса тоже бывают осложнения. Об этом предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Лёгкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит "омикрон", не предполагает, что и потом всё будет легко, гладко и пройдёт без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, "омикрон" вызывает достаточно серьёзные изменения внутренней оболочки сосудов и, соответственно, достаточно серьёзные нарушения свёртывающей системы крови", — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

При этом, как отметил медик, осложнения могут начинаться уже после того, как болезнь отступит, то есть когда пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции. Болибок призвал помнить, что коронавирус — это угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно его развитие, потому что с возрастом свёртываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус. Иммунолог порекомендовал обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, ног, отёки на ногах, появление венозной сетки. Это, по словам эксперта, указывает на то, что у человека мог развиться тромбоз.

Кроме того, внезапно появившийся после болезни кашель может быть симптомом тромбоэмболии лёгочной артерии. А иногда нарушение кровообращения после перенесённого ковида приводит к ухудшению зрения.

"Идёт нарушение кровообращения, и появляется тромбоз сетчатки глаза. Часто пациенты жалуются на боль в глазах, на то, что не наводится резкость, появляются пятна. Этот симптом был очень характерен для дельта-штамма, но при "омикроне" он тоже встречается достаточно часто. Такие вещи встречаются и при лёгком, и при бессимптомном течении заболевания", — резюмировал Болибок, подчеркнув, что вакцинация снижает риск заражения ковидом.