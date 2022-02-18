Врач Серебренникова рассказала, о чём говорит "температурный хвост" после ковида
По словам эксперта, при обнаружении такого симптома необходимо обратиться к врачу, потому что дообследование часто помогает выявить и другие заболевания.
Если у переболевшего коронавирусом температура тела держится выше 37,5 градуса и сопровождается одышкой, низкой сатурацией и сильно выраженной слабостью, следует вызвать скорую помощь. Об этом сообщила консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Екатерина Серебренникова в беседе с Лайфом.
"Температурный хвост после коронавирусной инфекции — это действительно часто встречающаяся проблема. Это то состояние, когда у пациента наблюдаются либо небольшие скачки температуры (обычно не выше 37,5), либо температура выше 37,5 градуса держится длительное время", — рассказала она.
По словам врача, состояние, когда температура выше 37,5 градуса, с большой вероятностью говорит о продолжающемся воспалительном процессе, связанном с CoViD-19. В ином случае это может быть присоединение бактериальной инфекции. Кроме того, у человека могут наблюдаться нарушения в общем самочувствии и проблемы с давлением, отметила специалист.
Если у переболевшего повышенная температура, но при этом она ниже 37,5 градуса, то у него может быть астенический синдром. Он встречается после вирусных инфекций, а после CoViD-19 это происходит ещё чаще, отметила Серебренникова. Врач также добавила, что в случае обнаружения указанных выше симптомов необходимо обратиться к врачу, который определит точную траекторию лечения.
"Во время дообследования часто встречаются заболевания ревматического характера, инфекции мочевыделительной системы, нарушения щитовидной/поджелудочной железы. Есть базовый перечень анализов, который помогает оперативно выделить проблему. Не паникуйте, но и не оставляйте болезнь на самотёк", — заключила Серебренникова.
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