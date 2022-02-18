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18 февраля, 05:42

Кардиолог Кореневич назвала продукт, который надо исключить из рациона раз и навсегда

По словам медика, этот заменитель гораздо опаснее, чем оригинал. Всё дело в содержащихся в нём трансжирах, отметила кандидат медицинских наук.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич призвала россиян исключить из своего рациона такой продукт, как спред. Об этом врач рассказала в своём YouTube-канале.

Производители спредов представляют их как заменители сливочного масла со значительно меньшим количеством жира. Как правило, жирность таких продуктов составляет около 40% — почти вдвое ниже, чем в сливочном масле. Бытует мнение, что спреды могут быть полезнее для людей с высоким уровнем холестерина и сосудистыми проблемами. Однако Кореневич подчёркивает, что это совсем не так.

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"Это абсолютно точно не полезно. Потому что эти спреды — по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту. Вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда. Также старайтесь избегать полуфабрикатов, для производства которых используются как раз спреды, потому что они более дешёвые", пояснила врач.

По её словам, полезнее будет съесть маленький кусочек натурального сливочного масла, чем любой заменитель.

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Фото на обложке © Pixabay

Юлия Коновалова

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