Кардиолог Кореневич назвала продукт, который надо исключить из рациона раз и навсегда

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич призвала россиян исключить из своего рациона такой продукт, как спред. Об этом врач рассказала в своём YouTube-канале.

Производители спредов представляют их как заменители сливочного масла со значительно меньшим количеством жира. Как правило, жирность таких продуктов составляет около 40% — почти вдвое ниже, чем в сливочном масле. Бытует мнение, что спреды могут быть полезнее для людей с высоким уровнем холестерина и сосудистыми проблемами. Однако Кореневич подчёркивает, что это совсем не так.

"Это абсолютно точно не полезно. Потому что эти спреды — по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Категорическое нет продукту. Вообще исключите его из своего рациона раз и навсегда. Также старайтесь избегать полуфабрикатов, для производства которых используются как раз спреды, потому что они более дешёвые", — пояснила врач.