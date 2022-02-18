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18 февраля, 05:16

Военные применили в Сирии обновлённый дрон-камикадзе "Ланцет"

Изменения главным образом коснулись аэродинамики дрона. Удары в рамках испытаний беспилотного аппарата производились по позициям террористов.

<p>Интеллектуальный барражирующий комплекс "ZALA-Ланцет". Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Интеллектуальный барражирующий комплекс "ZALA-Ланцет". Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Российские военные применили в Сирии улучшенную версию барражирующего боеприпаса "Ланцет". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что в рамках испытаний удары дрона-камикадзе производились по позициям террористов. Этот аппарат получил увеличенную продолжительность и дальность полёта, также он способен нести боевую часть повышенного могущества.

Изменения в основном коснулись аэродинамики дрона, ведь теперь вместо двух симметричных Х-образных крыльев у него одно большое Х-образное крыло и аналогичное "оперение" в хвосте.

Опубликовано новое видео применения российских дронов-камикадзе

Опубликовано новое видео применения российских дронов-камикадзе

Ранее Лайф рассказывал, что в России планируют создать дроны-камикадзе для охраны морских границ. В оборонно-промышленном комплексе отметили, что главное преимущество этой системы — низкая цена применения и эксплуатации.

Никита Могилев

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