Военные применили в Сирии обновлённый дрон-камикадзе "Ланцет"

Российские военные применили в Сирии улучшенную версию барражирующего боеприпаса "Ланцет". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что в рамках испытаний удары дрона-камикадзе производились по позициям террористов. Этот аппарат получил увеличенную продолжительность и дальность полёта, также он способен нести боевую часть повышенного могущества.

Изменения в основном коснулись аэродинамики дрона, ведь теперь вместо двух симметричных Х-образных крыльев у него одно большое Х-образное крыло и аналогичное "оперение" в хвосте.