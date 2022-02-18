Военные применили в Сирии обновлённый дрон-камикадзе "Ланцет"
Изменения главным образом коснулись аэродинамики дрона. Удары в рамках испытаний беспилотного аппарата производились по позициям террористов.
Интеллектуальный барражирующий комплекс "ZALA-Ланцет". Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Российские военные применили в Сирии улучшенную версию барражирующего боеприпаса "Ланцет". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Отмечается, что в рамках испытаний удары дрона-камикадзе производились по позициям террористов. Этот аппарат получил увеличенную продолжительность и дальность полёта, также он способен нести боевую часть повышенного могущества.
Изменения в основном коснулись аэродинамики дрона, ведь теперь вместо двух симметричных Х-образных крыльев у него одно большое Х-образное крыло и аналогичное "оперение" в хвосте.
Ранее Лайф рассказывал, что в России планируют создать дроны-камикадзе для охраны морских границ. В оборонно-промышленном комплексе отметили, что главное преимущество этой системы — низкая цена применения и эксплуатации.