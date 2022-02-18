Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал новый иск к МВД
Ранее министерство сократило срок нежелательности его пребывания в России с пожизненного до 14 лет. Однако юморист остался неудовлетворён.
Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд административный иск к МВД РФ, которое ранее сократило срок нежелательности его пребывания в России с пожизненного до 14 лет. Об этом рассказал адвокат стендапера Сергей Бадамшин.
"В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать министерство устранить допущенное нарушение", — приводит слова юриста ТАСС.
Бадамшин утверждает, что решение МВД РФ противоречит предыдущему решению Замоскворецкого районного суда Москвы, который обязал министерство установить разумные сроки нежелательности пребывания комика в России. По словам адвоката, районный суд в качестве ориентира срока нежелательного пребывания даёт однозначно понять, что таковым является один год со дня окончания исполнения постановления об административном правонарушении.
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Напомним, в конце июля 2021 года полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из своего выступления. Позднее МВД РФ признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение, но Мосгорсуд отклонил просьбу комика. Однако затем МВД по решению Замоскворецкого суда сократило срок нежелательности пребывания юмориста в России с пожизненного до 14 лет.
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