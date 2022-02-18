Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал новый иск к МВД

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал в суд административный иск к МВД РФ, которое ранее сократило срок нежелательности его пребывания в России с пожизненного до 14 лет. Об этом рассказал адвокат стендапера Сергей Бадамшин.

"В иске мы просим суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда Мирзализаде в Россию и обязать министерство устранить допущенное нарушение", — приводит слова юриста ТАСС.