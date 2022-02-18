Специалисты ООН перечислили главные угрозы для человечества
Одной из них являются масштабные лесные пожары, которые оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.
Специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) озвучили главные угрозы для человечества. Соответствующий доклад размещён на сайте организации.
По данным учёных, одними из основных угроз для человечества являются масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты считают, что эти проблемы оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей. Эксперты подчеркнули, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды и таянию ледников.
Исследователи пояснили, что шумовое загрязнение способствует развитию хронической раздражительности и сказывается на качестве сна, что в итоге приводит к заболеваниям сердца, психическим расстройствам и ухудшению слуха. Они также признали угрожающим явлением рассинхронизацию экосистем.
Ранее британский профессор Эрлих заявил, что Земля оказалась на пороге шестой волны массового вымирания.
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