Специалисты ООН перечислили главные угрозы для человечества

По данным учёных, одними из основных угроз для человечества являются масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Специалисты считают, что эти проблемы оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей. Эксперты подчеркнули, что из-за лесных пожаров деревья могут превратиться из поглотителей выбросов парниковых газов в их источник, а сами возгорания способствуют загрязнению воды и таянию ледников.