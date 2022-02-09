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Учёный Генцбиттель предсказал человечеству новую глобальную проблему

Ожидается, что население планеты к 2050 году увеличится до девяти миллиардов человек. Могут возникнуть трудности с тем, чтобы прокормить такое количество человек.

9 февраля, 01:46

Фото на обложке © Pixabay

Уже через тридцать лет человечество может столкнуться с новой серьёзной проблемой — нехваткой белковой пищи. Это случится примерно к 2050 году, когда количество землян, согласно прогнозам, достигнет отметки в девять миллиардов человек. Об этом рассказал профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.

"К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет девяти миллиардов и понадобится больше белка для питания", сказал Генцбиттель в беседе с РИА "Новости".

Учёный поясняет, что в разных регионах источниками белка являются разные продукты. Например, в Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу, а в Южной Азии или Африке употребляют рис и нут. Придётся искать новые источники пищи. Например, белок можно брать из насекомых. Работы над этим уже идут.

Учёные поговорили с нейросетью и получили предупреждение для человечества

Учёные поговорили с нейросетью и получили предупреждение для человечества

А ранее Лайф писал, что в Британии предрекли человечеству голод и возложили вину за это на Россию. Интересно, что западные СМИ практически синхронно выдали материалы в разгар нагнетаемой там истерии вокруг якобы существующей угрозы со стороны РФ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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