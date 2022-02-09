Учёный Генцбиттель предсказал человечеству новую глобальную проблему

Уже через тридцать лет человечество может столкнуться с новой серьёзной проблемой — нехваткой белковой пищи. Это случится примерно к 2050 году, когда количество землян, согласно прогнозам, достигнет отметки в девять миллиардов человек. Об этом рассказал профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), глава Цифровой агролаборатории Лоран Генцбиттель.

"К 2050 году человечеству надо будет вдвое нарастить производство белка. Согласно прогнозам, количество людей к 2050 году достигнет девяти миллиардов и понадобится больше белка для питания", — сказал Генцбиттель в беседе с РИА "Новости".

Учёный поясняет, что в разных регионах источниками белка являются разные продукты. Например, в Европе люди традиционно едят пшеницу и чечевицу, а в Южной Азии или Африке употребляют рис и нут. Придётся искать новые источники пищи. Например, белок можно брать из насекомых. Работы над этим уже идут.